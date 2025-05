¿Y los audios? Comisión de Arbitraje no publicará evidencia del VAR tras polémica del Tigres vs Necaxa

La jugada que derivó la polémica ya la postre el gol para el pase de los Tigres a las Semifinales del Clausura 2025 quedará en el pasado para la Comisión de Arbitraje pero no olvidada por los aficionados.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Marco Antonio Ortiz l CRÉDITO:IMAGO7

De acuerdo a David Medrano, el organismo que rige a los árbitros no presentará los audios correspondientes de la conversación entre el Gato Ortiz, árbitro central, y los responsables del VAR durante la jugada.

El periodista deportivo aseguró que no se hará público los videos con el objetivo de no exhibir a los árbitros: “Desde hace algunas semanas la Comisión de Arbitraje decidió no publicar los audios del VAR en jugadas polémicas para no exhibir a los árbitros”.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

“Sería bueno que se hicieran públicos los de Tigres vs Necaxa”, catapultó David Medrano a través de su cuenta de X.

Arbitraje en el Tigres vs Necaxa l CRÉDITO:IMAGO7

Opiniones divididas

La jugada que derivó la polémica ha estado con opiniones divididas entre que no debió contar el gol hasta que fue legítimo, esto ha dejado mal parado nuevamente al Gato Ortiz.

¿Quiénes fueron los árbitros?

Los árbitros que dirigieron la Vuelta de los Cuartos de Final en El Volcán estuvo comandada por Marco Antonio Ortiz, acompañado de los asistentes Michel Morales y Óscar Yahir Barriga este último con intervención en la jugada, y como cuarto árbitro Abraham Quirarte. En el VAR Central estuvieron Salvador Pérez y Michel Caballero.

El Volcán l CRÉDITO:IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡TIPAZO! DAVID FAITELSON SE TOMÓ VARIAS FOTOGRAFÍAS CON FANÁTICOS PREVIO AL JUEGO DE CRUZ AZUL Y LEÓN