Nacho Ambriz sobre el duelo ante Santos: 'Vamos a ganar para acercarnos al Repechaje'

El campeón está de vuelta. El León sabe que está al límite para colarse entre los equipos que pueden acceder al Repechaje, por lo que el entrenador esmeralda, Ignacio Ambriz, sabe que es indispensable ganarle a Santos este domingo.

“La verdad que el profesor Almada ha hecho un gran trabajo, lleva cuatro o cinco torneos que Santos lo viene haciendo bien, es un equipo de gran dinámica, de los mejores del torneo y se vuelve fuerte en casa porque te presiona bien.

“Así que pienso que el domingo será un gran juego y nosotros vamos con la idea de ganar porque nos acercaríamos mucho o nos meteríamos ya en zona de repechaje y eso es importante para el estado mental del equipo”, destacó el timonel de los Panzas Verdes.

El actual campeón del futbol mexicano tiene 11 puntos en el campeonato, en donde el lugar 12 del torneo tiene 12 puntos, por lo que un triunfo los metería de lleno a la contienda.

Nacho sabe que para La Fiera es indispensable seguir sumando puntos previo a comenzar su participación en la Concachampions, torneo que tratarán de ganar, contrario a la postura que presentaron en América.

"Cada club piensa diferente, el viernes Jesús Martínez me hacía referencia de la Concachampions, que sería importante para el equipo, para aparecer en el Mundial de Clubes. No puedo sacar pretextos de que no podemos con los dos torneos”, culminó el estratega.