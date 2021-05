Tomás Boy tras quedar fuera del Repechaje: 'No estoy satisfecho, pero si contento con los jugadores'

Tomás Boy se quedó en la orilla del repechaje con Mazatlán FC, y aunque se dice contento por evitar la multa del cociente, el jefe reconoció cierta desilusión por no poder clasificar.

“No estoy satisfecho, pero si contento con el trabajo de los jugadores que es brutal, hubiera sido bueno pasar a siguiente ronda, pero no se dio. La campaña es bastante buena de acuerdo a las circunstancias que rodearon a la institución.

“El objetivo principal era salvar al equipo de zona de cocientes y el equipo lo logro muy bien, tuvimos muy buenos partidos, después problemas porque jugadores importantes se lesionaron y no éramos una plantilla tan basta y tuve que parchar muchos partidos”, dijo Boy.

Sobre el proyecto para la próxima campaña, Tomás Boy hizo un llamado para que su directiva atienda una serie de necesidades básicas, incluyendo el armado del equipo.

“Yo creo que mi directiva está consciente, es muy inteligente, hizo un gran esfuerzo porque no siempre la condiciones son tan favorables; la cancha (Kraken) no es tan buena, no tenemos una cancha decente para entrenar, una que no haya lastimado tanto a mi plantilla, pero mi directiva hizo un gran trabajo, ellos sabrán que necesidades tienen”, apuntó Boy.

