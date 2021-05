Pumas: Si le gana al América en CU, se mete al Repechaje del Guardianes 2021

La combinación se dio y las cartas están sobre la mesa, ahora le toca a Pumas hacer su parte para asegurar un lugar en el Repechaje de este Guard1anes 2021, la misión es clara: ganar el Clásico Capitalino ante América.

Cuando parecía que las posibilidades de que los universitarios pelaran por un lugar en la Repesca eran casi nulas, el destino jugó favor de los felinos y la esperanza está latente en este equipo que ahora tendrá que hacer hasta lo imposible por dejar los tres puntos en Ciudad Universitaria, resultado que les colocaría en la casilla 12.

El empate del Tijuana y las derrotas del Mazatlán y Querétaro dejaron una luz en el camino para Andrés Lillini y sus dirigidos. Tanto los sinaloenses como los Gallos Blancos quedaron con 21 puntos a su favor, cantidad que igualarían los auriazules en caso de ganar contra América y que gracias a la diferencia de goles les daría el último puesto en el Repechaje.

La convicción de asegurar el triunfo está firme en el club, así lo dejó ver Facundo Waller, quien previo al cierre del torneo manifestó el deseo que tienen por lograr esta encomienda: “Lo cierto es que vamos a jugar con los resultados ya vistos, y ojalá se den esas combinaciones que nos den la posibilidad de calificar, el domingo tenemos que salir a ganar”, dijo para W Deportes.

Si este Clásico es relevante en cualquier instancia, el contexto en el que se encuentran los del Pedregal le inyecta aún más importancia, ya no se jugarán sólo el orgullo, también está de por medio la oportunidad de aspirar a estar en Liguilla y resanar los altibajos que tuvieron en este semestre.

“Sabemos que es un clásico y los clásicos se ganan, si las combinaciones que requerimos no se dan, nosotros tenemos que salir a ganar de todas maneras, porque ante América es un partido que no se puede perder”, expresó el uruguayo. Ahora el destino de Pumas ya no depende de nadie más, sólo de sí mismos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERIK LIRA: 'DESDE NIÑO, CONTRA LOS DE AMARILLO NO PODEMOS PERDER'