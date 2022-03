Almeyda sobre los rumores de regresar a México: ‘Yo no me vendo’

El nombre de Matías Almeyda siempre sale a relucir cuando un equipo de la Liga MX se encuentra sin entrenador o las Chivas se encuentran en una crisis, como la que atraviesan en este momento bajo el mando de Marcelo Michel Leaño.

También el argentino ha sonado para dirigir a la Selección Mexicana, cosa que al parecer se ha acostumbrado, pues el propio Almeyda habló sobre el tema, y señaló que no sabe si es para no ser llamado o porque alguien lo quiere aquí en México.

“No sé si está hecho al propósito que salga mi nombre para no ser llamado o por ahí tengo mucha gente que me quiere y que me quiere otra vez en el futbol mexicano. Cuando fue lo de la Selección pasó eso, estaba mi nombre por todos lados” expresó el mandamás argentino.

Matías Almeyda sobre la opción de volver a la Liga Mx…

Matías señaló que no se vende y que nadie se ha contactado con él para regresar a la Liga MX.

“Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo. Estoy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer al propósito para que no me llamen, y otros que lo pueden hacer porque tienen ganas de verme en el futbol mexicano, porque saben el cariño y amor que le tengo a esa Liga, pero nadie ha tenido contacto conmigo”, añadió.

