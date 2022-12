Anuario RÉCORD: Así fue septiembre de 2022 en el mundo del deporte

Con acciones polémicas y sin pruebas y sin pruebas claras del videoarbitraje el silbante protagonizó el empate de ceros goles entre Chivas y Toluca en el Apertura 2022.

Ambas escuadras cumplieron con disputar un juego muy intenso, en el que de una u otra forma buscaban abrir el marcador; sin embargo, luego de un juego de ida y vuelta terminaron un encuentro sin goles.

Sin embargo, aunque ningún equipo logró sacar los tres puntos, fue el silbante Cesar Arturo Ramos, quien acaparó los reflectores de este partido, pues cerca de la recta final marcó la pena máxima, tras un empujón de Valber Huerta sobre Jesús Orozco, la cual al ir a verificar al VAR cambió su decisión.

Y es que haber descartado el tiro desde el manchón penal no fue la única jugada que causó polémica, pues minutos más tarde, todo parecía indicar que el VAR estaba en contra del conjunto rojiblanco, ya que finalmente el Chicote Calderón había logrado el objetivo de abrir el marcador; sin embargo, para su mala fortuna, el golazo de zurda fue invalidado por un supuesto fuera de lugar, pues en su momento no se tuvo una toma clara por parte del videoarbitraje.

Tras concluir el encuentro en el Nemesio Díez, en redes sociales comenzaron a circular imágenes, donde sí se apreciaba el fuera de lugar que fue sancionado por Ramos Palazuelos.

FUTBOL NACIONAL

5 de septiembre- Con el armado del gran plantel, el América trabajó para cambiar la historia en las recientes Liguillas

El conjunto de Coapa atravesaba por un mal torneo, pues de estar en el fondo de la tabla durante el Apertura 2022, las emprendieron el vuelo y se convirtieron en favoritos para conquistar el título.

"Tuvimos un arranque complicado, con viajes internacionales que al final no afectan de forma directa, pero te desconcentran del objetivo, que es la Liga. Hoy hay una racha de siete ganando, Henry es líder de goleo, el equipo juega bien, se ve sólido en busca de lo que pretendemos: regalarle la 14 a nuestra afición", explicó Baños a RÉCORD.

Y es que el América más allá de que pudo generar un juego atractivo y goles, gracias a su solidez y un plantel competitivo, fue que el presidente deportivo del conjunto azulcrema, Santiago Baños reconoció la mala racha del club, pero también aseguró que iban con buen camino para levantar la 14.

2 de septiembre- Volvieron las cruzazuleadas

En el Apertura 2022, Cruz Azul visitó el Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos, un duelo en el que las 'cruzazuleadas' se hicieron presentes. Y es que el conjunto cementero llevaba la ventaja de 1-2; sin embargo, en el tiempo de compensación el cuadro de Juárez le arrebató el triunfo que era vital para que La Máquina pudiera alcanzar la Liguilla, pues de manera increíble le igualaron el marcador a pesar de que los cementeros contaban con un hombre más en la cancha.

3 de septiembre- Guillermo Ochoa recibió el guante de oro

El Estadio Azteca fue testigo del galardón que recibió el portero Guillermo Ochoa previo al encuentro que disputaron ante Tigres en el Apertura 2022. El también seleccionado nacional recibió un reconocimiento por ser el portero con más porterías en ceros en la historia del club azulcrema; Paco Memo alcanzó la cantidad de 122 porterías intactas en el marco de la Jornada 10 ante Cruz Azul, en la trágica goleada de 7-0. De este modo, Ochoa superó al legendario Adrián Chávez, quien mantuvo su arco en ceros en 121 ocasiones.

16 de septiembre- América y Chivas se autocalificaron como los más grandes

En una edición más del Clásico Nacional, América, Chivas calentaron los ánimos luego de que integrantes de cada escuadra soltaron ciertas declaraciones, ven las que aseguraron que sus respectivos colores son los más importantes del futbol mexicano.

"Trofeos, copas... podemos ir por cualquier lado donde indica América es el equipo más grande", Fernando Ortiz, técnico del América...

"No tiene que ver con los títulos, también con afición, identidades que representa cada club", Alexis Vega, delantero de Chivas.

18 de septiembre- Culminó con éxito la Copa RÉCORD

La primera edición de la Copa RÉCORD culminó con un gran éxito, en la que destacó el Instituto de Futbol de Alta Competencia (IFAC) al ser el equipo que más campeones y subcampeones tuvo en sus diferentes categorías. En total participaron nueve estados de la República Mexicana como Jalisco, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Morelos, Aguascalientes, Baja California Sur, Puebla, Estado de México y Ciudad de México sumaron más de 450 partidos los que se disputaron en dicho torneo, más de 25 mil asistentes y fueron 3 mil 500 futbolistas.

19 de septiembre- Pumas perdió su esencia

El conjunto universitario terminó el Apertura 2022 con un rotundo fracaso, pese a las grandes expectativas que generó fichaje de Dani Alves. Pumas perdió extravío la brújula y sobre todo si esencia y nivel que tuvo en competencias anteriores. Entre los factores que influyeron en la debacle auriazul estuvieron que redujo la oportunidad a juveniles y debuts, elevó inversión con refuerzos de lujo, nos contaba con líderes y viajes de improviso desconcentraron al equipo.

25 de septiembre- Guillermo Ochoa empató la marca de Jorge Campos en la Selección Mexicana con 129 partidos

Luego de haber participado en el encuentro amistoso que la Selección Mexicana disputó ante Perú, el guardameta azulcrema igualó al exportero Jorge Campos en el sexto lugar con más apariciones en el combinado azteca. Los 129 encuentros fueron entre partidos oficiales y amistosos. De este modo, el arquero pasó a ser un jugador histórico junto a Gerardo Torrado con 144 apariciones, Pavel Pardo con 146 y Claudio Suárez con 177 juegos.

FUTBOL INTERNACIONAL

7 de septiembre- Thomas Tuchel fue despedido del Chelsea

Tras el mal arranque que tuvo el Chelsea en la Premier League y la Champions League, el estratega Thomas Tuchel fue destituido de su cargo, al no obtener los resultados que se esperaban.

El Chelsea fue el equipo europeo que más gastó en el mercado de fichajes al invertir casi 300 millones de dólares, por lo que los directivos blues decidieron terminar su vínculo laboral con el técnico alemán con apenas un mes de haber arrancado la temporada.

La gota que derramó el vaso fue cuando el Chelsea cayó 1-0 ante el Dinamo Zagreb en el primer partido de la Fase de Grupos de la Champions League, por lo que luego de un año y medio de haber estado al frente del conjunto londinense, Tuchel se retiró, tras haber conquistado una Champions League, un Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

Cabe mencionar que durante el cese de Thomas Tuchel, medios británicos aseguraban que Graham Potter ya había mantenido pláticas con el propietario Todd Boehly para tomar las riendas del Chelsea y enderezar el mal camino que tuvo en dichas competencias. Finalmente fue el británico de 47 años sí quedó como director técnico del cuadro de la Premier League.

1 de septiembre- El Ajax informó que la salida de Edson Álvarez no era negociable

El Chelsea lanzó una gran oferta de 50 MDE por Edson Álvarez; sin embargo, en el último día de fichajes, el mexicano y el conjunto de Ámsterdam fueron protagonistas al anunciar que al menos durante el mercado de verano no habría negociaciones por dicho jugador. Previo al informe del Ajax, el 'Machín' no reportó a los entrenamientos para presionar a su actual equipo y así poder llegar a los Blues, pero uno de los principales motivos por los cuales no pudieron negociar a Álvarez fue porque la escuadra de los Países Bajos tuvo poco tiempo para encontrarle un reemplazo.

9 de septiembre- Capitán del Feyenoord regañó a Santiago Giménez

El Feyenoord entró en aprietos, luego de que la Lazio tomará la delantera en el encuentro que disputaron de la Europa League, duelo en el que el mexicano Santiago Giménez se hizo presente en el marcador al cobrar un tiro desde los once pasos. Sin embargo, su anotación no fue del todo celebrada, pues el Bebote tomó el esférico sin tomar en cuenta las indicaciones del capitán Orkun Kökcü, quien al final del encuentro le reclamó y aseguró estar desilusionado. Más tarde Santi reconoció su error y comentó que en la Liga MX y la Eredivisie las culturas son diferentes. Al final, el excementero terminó con dos anotaciones.

15 de septiembre- CR7 anotó su primer gol de la temporada en la victoria de 0-2 que sacó el Manchester United ante el Sheriff

Con los altibajos que tuvo el astro portugués, Cristiano Ronaldo en el arranque de la campaña 2022-23, el delantero logró anotar su primer gol de la campaña ante el Sheriff. La última vez que el atacante se hizo presente en el marcador con los Reds Devils fue el 2 de mayo de 2022. Al concluir el encuentro, el técnico Erik Ten Hag destacó la actuación que tuvo el luso, así como la labor del resto de sus jugadores en los primeros minutos de dicho encuentro tuvieron algunas dificultades.

