Caballero: ‘He tenido ofertas del extranjero, pero soy necio y quiero trabajar en México’

Gabriel Caballero charló con RÉCORD y reveló que ha tenido ofertas del extranjero para volver a dirigir, sin embargo, desea tener una nueva oportunidad en México.

“Desde que dejé Juárez, que fue en diciembre pasado, volví a mi casa, me sigo preparando. Voy a hacer un máster en España online, posteriormente me voy a ir, siempre y cuando no esté dirigiendo.

“Se han acercado, hubo conversaciones con varios equipos que no se concretaron. Me han hablado de otros países, pero soy un poco necio, un poco terco y quiero hacer muchas cosas todavía acá en México. Si se cierran las puertas tendré que pensar en otro lado. Espero que pronto se dé una nueva opción de poder dirigir y hacer un buen papel”, explicó el el argentino naturalizado mexicano.

Por otra parte, explicó que ve la Navidad como una fiesta para “cargar pilas”, convivir con los seres queridos y recordar los buenos momentos.

“Son fechas que a veces duelen también porque hay recuerdos, son melancólicas esas noches. Pero siempre deseando que venga un año mejor y seguir con salud, todos juntos y que no haya desgracias. Siempre deseando cargar pilas y buscar nuevos proyectos”, señaló el exjugador.

El histórico del Pachuca compartió que tiene casi 10 años de no viajar a Argentina a pasar estas fechas con el resto de su familia, por lo que solamente se reúne con su esposa e hijos en México.

“Nosotros desde hace siete u ocho años que no hemos ido hacia Argentina porque he estado trabajando continuamente. La pasamos juntos, con mis hijos que ya están grandes, con mi esposa. Normalmente lo hacemos en familia nosotros.

“Nos ponemos de acuerdo con algún amigo, pero en realidad lo pasamos bien, estamos en familia y hacemos una buena cena”, puntualizó.

