¿Cuáles fueron los partidos más vistos en el Guardianes 2020?

La Fase Regular del Guardianes 2020 llegó a su fin, y con ello, la emoción de la Liguilla del certamen nacional promete un espectáculo garantizado para la audiencia.

Previo al arranque de la Fiesta Grande y como 'parteaguas' del show que dejará lo que resta de la campaña, el medio deportivo, TUDN, emitió cuáles fueron los juegos más seguidos por la afición mexicana.

A pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19, los aficionados de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, más el auge que representan Monterrey y Tigres en la última década se reflejó en la audiencia en las 17 jornadas.

¿CUÁLES FUERON LOS JUEGOS MÁS VISTOS EN LA FASE REGULAR DEL GUARDIANES?

De acuerdo a cifras de TUDN, los duelos protagonizados por el América en contra de Chivas (J11), Cruz Azul (J12) y Tigres (16) fueron los de mayor demanda, siendo el Clásico Nacional el que tuvo un mayor 'pico' con 8.0 puntos de rating.

Los choques de Pumas también fueron protagonistas para la audiencia, siendo los duelos ante Chivas (16), Cruz Azul (17) y América (13) los más vistos. Frente al Rebaño se registró 5.3 puntos de rating.

Por su parte, el duelo entre Rayados y América de la Fecha 6, también fue seguido en alta demanda, con un raiting de 5.3 puntos.

ASÍ LOS 10 JUEGOS MÁS VISTOS EN FASE REGULAR DEL GUARDIANES 2020

1.-América vs Chivas | Jornada 11 | 8.0 puntos de rating

2.-Cruz Azul vs América | Jornada 12 | 7.7 puntos de rating

3.-América vs Tigres | Jornada 16 | 6.9 puntos de rating

4.-Pumas vs Chivas | Jornada 16 | 5.7 puntos de rating

5.-Cruz Azul vs Pumas | Jornada 17 | 5.6 puntos de rating

6.-América vs Pumas | Jornada 13 | 5.3 puntos de rating

7.-Cruz Azul vs Santos | Jornada 1 | 5.2 puntos de rating

8.-América vs Monterrey | Jornada 6 | 5.2 puntos de rating

9.-Cruz Azul vs FC Juárez | Jornada 5 | 5.0 puntos de rating

10.-América vs Tijuana | Jornada 2 | 5.0 puntos de rating

TUDN, DOMINÓ EN TODAS SUS PLATAFORMAS

Cabe recordar que TUDN confirmó ser líder de transmisiones del certamen Guardianes 2020 en todas sus plataformas tras registrar una cifra de 293 millones de aficionados. Durante la Temporada Regular, obtuvieron una audiencia del 63 por ciento, obteniendo 187.6 millones de personas alcanzadas en TV abierta y de paga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ¿CÓMO JUGARÍA EL REBAÑO CONTRA NECAXA EN REPECHAJE?