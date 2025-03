David Faitelson denuncia agresión física en partes íntimas durante el Clásico Nacional de Concachampions

David Faitelson, comentarista de TUDN, reveló que fue víctima de una agresión física durante el partido de ida del Clásico Nacional en los Octavos de Final de la Concachampions Cup.

En su programa “Faitelson sin censura”, el periodista compartió que, más allá del impacto de un vaso de cerveza que recibió, sufrió una agresión mucho más grave, la cual calificó como lamentable y humillante.

“No fue lo peor que me pasó anoche. Me da mucha vergüenza, pero tengo que decir que un aficionado metió su mano prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas, y me da mucha tristeza decir esto, porque sigue pasando. Pero no voy a hacer un drama de esa situación”, confesó Faitelson, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Una agresión que no puede normalizarse

El comentarista, con décadas de experiencia en la cobertura de futbol, enfatizó que este tipo de situaciones van mucho más allá de la pasión o el folclore del futbol.

“Mucha gente dice que esto es parte del ambiente del estadio, pero ninguna agresión, de ninguna clase, debe ser vista como algo normal. Hay una línea delgada entre reclamar y cruzar un límite de respeto y dignidad. No voy a generalizar, pero siempre hay personas que la traspasan”, expresó.

Faitelson dejó claro que, si bien está acostumbrado a recibir insultos y críticas en su labor periodística, lo ocurrido la noche del Clásico Nacional es inaceptable.

“Hubo gente que me reclamaba, que me llamaba vendido y hasta me mostraban una billetera. Eso no me molesta, es parte del juego. Pero lo que pasó después, la agresión física en una zona privada, eso sí me parece que no. No puede seguir ocurriendo”, enfatizó.

Violencia en los estadios: un problema recurrente

El caso de David Faitelson reabre el debate sobre la seguridad en los estadios y el comportamiento de algunos aficionados. La agresión física en una zona privada sufrida por el periodista refleja un problema mayor que va más allá de simples insultos o empujones.

Este tipo de actos no solo afectan la integridad de los periodistas y figuras públicas, sino que también dejan en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad y sancionar este tipo de conductas dentro de los recintos deportivos.

La afición puede vivir el fútbol con pasión, pero siempre dentro de los límites del respeto. Lo ocurrido con Faitelson no debe quedar en una anécdota más, sino como un llamado de atención a la Liga y a las autoridades para evitar que se repita en el futuro.

