Futbol mexicano no puede aspirar al crecimiento sin ascenso y descenso, consideró Arturo Elias Ayub

Después de 24 años, Real Oviedo volverá a jugar en LaLiga luego de vencer a Mirandés en una dramática eliminatoria que generó gran expectativa en España y cuyo desenlace provocó una gran algarabía en la ciudad asturiana. Un escenario que en México no se ve desde hace cinco años.

A raíz de la pandemia de Covid-19, los directivos del futbol mexicano decidieron eliminar el ascenso y descenso. Y aunque en ese momento se dijo que la medida duraría cinco años, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha mantenido este formato de competencia por la falta de certificaciones entre los clubes de la Liga de Expansión.

Al respecto, Arturo Elias Ayub, empresario y exdirectivo en la Liga MX, criticó que no haya ascenso y descenso en México. "Si tú estás muy cómodo sabiendo que no tienes broncas y pierdes todos los partidos, ¿dónde está la garra, el esfuerzo, el corazón en cada partido?”, declaró en entrevista con Claro Sports.

Sin descenso se pierde competitividad

Elías Ayub enfatizó que en un sistema en el que los equipos de Primera División no tienen nada que perder y los de Expansión, nada que ganar, no se puede aspirar a un futbol competitivo."Nuestro fútbol va a seguir perdiendo muchas oportunidades mientras no haya ese sistema de competencia".

"Siempre me he manifestado totalmente en contra de que no exista el ascenso y el descenso en México. Pierde competitividad el futbol mexicano", reiteró el empresario mexicano, mientras reflexionó sobre lo que ocurrió en España con Real Oviedo.

¿Qué equipos habrían ascendido a la Liga MX?

En los últimos cinco años, cuatro equipos diferentes se impusieron en el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión: Tepatitlán (2020-21), Atlante (2021-22), Tapatío (2022-23 y 2024-25) y Cancún FC (2023-24). De los cuatro, solo los Potros de Hierro cuentan con la certificación para jugar en Primera División.

