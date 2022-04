Infantino sobre el Azteca rumbo al 2026: 'El desafío es modernizarlo sin que pierda su alma'

Gianni Infantino se encuentra en México para afinar detalles de cara al próximo Mundial en 2026 que se realizará en nuestro país en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El presidente de la FIFA estuvo presente en el Estadio Azteca y, en charla con Emilio Azcárraga, dueño de Grupo Televisa y del América, aseguró que el inmueble es histórico y espera que en su remodelación no pierda su 'alma'.

"El Estadio Azteca es la catedral del futbol, como italiano te podría decir que es el Vaticano del futbol mundial, es espectacular, se respira no sólo futbol aquí, se respira leyenda más que historia. Cuando piensas los que no han jugado en este campo si eres apasionado del futbol, pero también si no eres apasionado del futbol, la emoción que se ha dado del mundo entero en este estadio es algo único.

“El #EstadioAzteca es de verdad la #CatedralDelFutbol, se respira no sólo fútbol…se respira leyenda más que historia” esto es parte del comentario de #GianniInfantino presidente de @FIFAcom, en su visita a México pic.twitter.com/0j2K1K3Tnz — emilio azcarraga (@eazcarraga) April 28, 2022

"Comparado con otros estadios en el mundo, que también son muy importantes, este estadio ha mantenido su historia, su modo de ser, ha mantenido su alma, que es algo que otros estadios modernos, que son muy lindos, pero que han perdido. Ahora el desafío es mantener esta alma y modernizar el estadio, que es algo que estás haciendo muy bien según los planes que he visto, pero tenemos que mantener la magia de este estadio", aseguró Infantino en charla con Emilio Azcárraga.

"Este estadio tiene alma y corazón, y la verdad es que en la remodelación del estadio se está cuidando muhco eso, porque yo también como tú que he tenido la oportunidad de estar en otro estadio si pueden ser más modernos, más bonitos, pero pierden esa alma ese corazón y esa historia y este estadio seguramente en 2026 va a ser no sólo el más funcional sino el estadio que más alma y corazón va a tener", añadió Emilio Azcárraga.

MÉXICO A NIVEL MUNDIAL

Además, el mandamás de la FIFA, en esta charla con Acárraga Jean, reveló la importancia de México en el futbol mundial.

"México es uno de los países más importantes en el mapa del futbol mundial, es un país que tiene una historia de futbol increíble, una cultura de futbol increíble.

Hace unos minutos en el @EstadioAzteca le pregunté a #GianniInfantino Presidente de la @FIFAcom ¿Cuál es la importancia de #México en el entorno del fútbol mundial? Aquí su respuesta pic.twitter.com/Fb1s4sOMxW — emilio azcarraga (@eazcarraga) April 28, 2022

"Es un país en el cual, el futbol no solo es pasión y religión, es aún más, es la vida de millones y millones de mexicanos y de gente de fuera de México que tienen un cariño a México por lo que México ha dado al mundo del futbol con los Mundiales en 70, en este estadio, con el Partido del Siglo, Italia y Alemania, pero también el Brasil de Pelé que fue quizá el equipo más fuerte de la historia; el 86 con Diego (Armando Maradona) y ahora el tercer Mundial por primera vez", dijo Infantino.

