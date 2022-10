Liga MX: Santander pitará en la Vuelta de los Cuartos de Final pese a críticas en el Repechaje

Luis Enrique Santander reaparecerá en los Cuartos de Final luego del polémico trabajo que tuvo durante el partido de Repechaje entre Puebla y Chivas, dónde no marcó un gol a favor de La Franja además de no pitar una mano y una falta dentro del área.

Previo a que se realicen los partidos de vuelta, la Comisión de Arbitraje anunció las designaciones para los encuentros, donde se reveló que Santander será el juez central del encuentro entre Santos y Toluca en el Territorio Santos Modelo.

El árbitro estará acompañado de Christian Kiabek Espinosa y Jorge Antonio Sánchez Espinoza, quienes serán los abanderados. Óscar Macías será el cuarto árbitro y en el VAR estarán César Arturo Ramos Palazuelos e Ismael López Peñuelas.

Cabe recordar que Luis Enrique Santander estuvo presente en la Ida de los Cuartos de Final, aunque no pitó ningún encuentro pues fue el cuarto árbitro en el duelo de Cruz Azul contra Rayados que se llevó a cabo en el Estadio Azteca.

De igual manera, se dieron a conocer las designaciones arbitrales para el resto de los partidos. Daniel Quintero Huitrón estará en el América vs Puebla; Adonai Escobedo en el Monterrey vs Cruz Azul y Fernando Guerrero en el Pachuca vs Tigres.

