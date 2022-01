Oribe Peralta señaló gol ‘a lo Ronaldo’ como el favorito de su carrera

Tras anunciar su retiro del futbol profesional, el delantero mexicano Oribe Peralta declaró que el mejor gol de su carrera lo marcó en el 2004 cuando jugaba con Rayados de Monterrey y lo hizo ante Dorados.

Fue una grandiosa jugada de pared que hizo con Guillermo Franco, que lo dejó conducir el balón por más de 10 metros y al final pudo hacer una finta al estilo de Ronaldo Nazário, mejor conocido como Fenómeno.

Fue durante la transmisión del juego entre Santos vs Tigres en TUDN donde Peralta dio a conocer cuál fue su mejor diana como futbolista profesional. “El que más me gusta fue uno que le hice a Dorados jugando para Monterrey, me gusta por cómo se dio la situación, por la jugada, porque me recordó a uno de los goles que hacía Ronaldo el Fenómeno”, expresó Oribe.

.@OribePeralta acaba de confirmar que este gol es su favorito. Vistiendo la playera de @Rayados y emulando la finta del Fenómeno: Ronaldo. pic.twitter.com/oAJrjrzQKv — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) January 13, 2022

Cabe recordar que en aquel momento Peralta era dirigido por Miguel Herrera, técnico con quién se reencontró en América y con la Selección Nacional de México años después.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORIBE PERALTA: PERSONALIDADES DEL FUTBOL DESPIDIERON AL CEPILLO TRAS SU RETIRO