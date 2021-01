Osvaldo Martínez puso fin a una exitosa carrera de 12 años en el futbol mexicano para continuar con un nuevo proyecto.

Con un emotivo mensaje, Osvaldito agradeció la calidéz que recibió en nuestro país por parte de los aficionados y de los clubes en los que jugó.

"Hoy, después de 12 años, me despido de este hermoso país donde pasé gran parte de mi vida, donde disfruté cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa. Fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el futbol y la vida. Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles por todo el cariño", fue parte del mensaje de despedida que escribió el paraguayo en su cuenta de Twitter.

Desde su llegada en el 2008 para jugar en Rayados, Martínez ganó cinco títulos de Liga MX y tres Concachampions jugando para Monterrey, Santos, América, Atlante, Atlas y Puebla.

