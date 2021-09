Piojo Herrera lamentó la falta de técnicos mexicanos en el Apertura 2021

Miguel Herrera, técnico de Tigres, lamentó la falta de entrenadores mexicanos en el Apertura 2021, ya que de los 18 equipos de la Liga MX, solo cuatro son dirigidos por estrategas nacionales,.

“Tendrías que preguntarle a los directivos, veo el trabajo del Pity, me gustó, aunque a veces los resultados no acompañan, pero sus resultados no estuvieron. El mismo Jimmy Lozano, que debe andar viendo opciones o Alex Diego, que arrancó bien con Querétaro. Es preguntar a directivos, calidad hay y tampoco es que el director técnico mexicano sea tan caro, no lo sé. Estoy en contra de esa situación, pero no soy yo el que contrata y también es obligación de nosotros prepararnos mejor”, declaró el Piojo.

El estratega Felino aseguró que lo único que le falta a los entrenadores mexicanos para ser tomados en cuenta es dar resultados.

“Dar resultados, no hay vuelta de hoja, darle confianza, que vean que las cosas van a salir. Me fue mal en Veracruz, pero aprendí mucho. Siento que son más severos con los técnicos mexicanos, tres, cuartos partidos y los cortan, pero hay otros equipo que pierden y pierden y les dan la confianza y me gustaría que también fuera para el técnico mexicano, no solo a los extranjeros”, comentó.

Además de Miguel Herrera, Javier Aguirre con Rayados, Víctor Manuel Vucetich con Chivas y Guillermo Vázquez con Necaxa son los únicos entrenadores nacidos en México que dirigen en la Liga MX.

