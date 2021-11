Profe Cruz sobre técnicos extranjeros: 'A nosotros nos piden resultados inmediatos'

José Guadalupe Cruz cree que los aficionados le tienen más paciencia a los entrenadores extranjeros que a los nacionales; sin embargo, entiende que esa es una de condicionante desde que se instauraron los torneos cortos en 1996.

"Los he escuchado decir cosas como 'hay que darle tiempo para que su proceso se afiance porque no conoce el medio'. A nosotros nos piden resultados inmediatos. Yo lo entiendo. Si ganas, tienes tranquilidad para seguir trabajando. A veces no importan mucho las formas. Si los resultados no te acompañan, comienzan las dudas y las críticas”, contó en charla con RÉCORD.

Desde su punto de vista, los técnicos que llegan a un nuevo país no deberían de tardar mucho tiempo para adaptarse.

“El futbol es igual en todos lados. Se trata de ganar. Yo pienso que sí es complicado para ellos llegar a un nuevo país con una cultura e idiosincrasia diferente, pero tampoco es que tengan que pasar dos años para que puedan adaptarse y conocer cómo funcionan las cosas”, explicó.

“Yo creo que la pretemporada es una época que sirve mucho para la convivencia y el conocimiento de la persona. Uno debe de conocer la materia prima con la que cuenta. Todos los jugadores tienen personalidades diferentes. Yo no pudo llegar a imponer una metodología si no logro convencerlos. Los egos no deben de preponderar por encima de los objetivos del grupo”, finalizó.

José Guadalupe Cruz ha estado en 10 equipos a lo largo de sus 17 años como entrenador, entre ellos Atlante, Chiapas y Atlas. Su última experiencia fue con el Necaxa, llegó en el Apertura 2020 y se fue en el Clausura 2021.

