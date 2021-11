Vigón: 'Quería hace historia con Pumas, pero llegó Tigres y dije 'de una vámonos para allá''

En cuestión de un par de temporadas, Juan Pablo Vigón se ganó a la afición de Pumas, sobre todo después del gol en la Semifinal ante Cruz Azul que los llevara a la Final del Apertura 2020.

Sin embargo los cambios llegaron en Universidad Nacional y la oportunidad de vender al entonces capitán se capitalizó; la opción llegó a oídos del centrocampista y este no dudó en 'mudar de piel' para representar a los Tigres pese a tener el anhelo de dejar huella en Pumas.

“En Pumas me dijeron, que podía salir. Yo quería hacer historia con Pumas, hacer algo grande. Cuando mi representante me dice está Tigres, me lo mando por WhatsApp, le marque, le dije qué, de una, vámonos para allá y ya, pues gracias a Dios todo fue muy rápido y salí”, reveló el todoterreno en entrevista para Grupo Multimedios.

"Yo quería hacer historia con Pumas y cuando mi representante me mando mensaje diciéndome que Tigres me quería, le marqué y le dije "¡¿Qué?! De una, vámonos para allá"" @jpvigon pic.twitter.com/j0RchXuIxc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 13, 2021

Llegar a jugar para alguno de los equipos de Nuevo León siempre estuvo en el radar para Vigón; el canterano rojinegro contó como llegó a platicar con su esposa esa opción cuando jugaba para el Atlas, pero jamás pensó que en un futuro fuera a llegar a pasar.

"Estaba con Atlas y ahí me dijo mi esposa 'oye y porque no vamos a Monterrey, a mí me encanta esa ciudad para vivir', yo me reí, pues Gignac, Carioca y puras figuras, '¿por qué no vamos allá?' y le dije 'no, allá va puro jugador importante'. Entonces después se da Pumas y cuando veníamos de regreso y cuando aterricé le dije, 'no me acordaba lo que me habías dicho, ahora si se vienen para acá a vivir'", comentó Juan Pablo.

