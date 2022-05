RÉCORD 20 años: Felipe Ramos Rizo, árbitro que expulsó a Ronaldinho en Corea 2002

RÉCORD cumple 20 años de vida en el año del Mundial de Qatar 2022 y nuestro colaborador, Felipe Ramos Rizo también celebra dos décadas de haber sido designado como árbitro central para la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002.

“Recién estaba subiendo a redes sociales que se cumplieron 20 años de que llegó mi nombramiento para la Copa del Mundo en 2002. Yo no sabía, imaginaba que podía ser el árbitro de la Copa del Mundo, pero no lo sabía, y aquel día me empezaron a hacer llamadas que querían entrevistas sobre que ya estaba mi nombramiento y yo les decía que no me habían avisado y que con gusto les daba la entrevista cuando me llegara mi papel.

"Como a las tres horas recibí una llamada de la FIFA para hacérmelo oficial y fue un día espectacular porque luché muchos años, competí con árbitros de gran nivel acá en México, y la verdad es que el solo hecho ya era una meta más cumplida en mi carrera”, recordó Felipe Ramos Rizo.

Fue árbitro central de tres encuentros en la Copa del Mundo de Corea y Japón en 2002 y uno de ellos fue el Brasil vs Inglaterra de Cuartos de Final, donde expulsó a Ronaldinho.

“Estábamos sentados Pierluigi Colina, Ali Bujsaim, Óscar Ruíz y estábamos haciendo una quiniela de quién iba a pitar Inglaterra vs Brasil, todos querían ese partido y Bujsaim dice 'ya no le busquen mucho porque voy de cuarto árbitro con Felipe, él es el árbitro y nos vamos mañana a Japón', recordó.

"Todos me felicitaron y me decían que era el partido más esperado de esa fase y me dio mucho gusto que me eligieran ante los árbitros que había.

"Recuerdo perfectamente que cuando expulso a Ronaldinho, Roberto Carlos fue el primero en decirme ‘¿Felipe por qué lo expulsas?'", añadió.

