RÉCORD 20 años: Ignacio Suárez bailó de 'nalgazo' con Pelé en Italia 90

Conocido como El Fantasma, Ignacio Suárez, colaborador de RÉCORD, es actualmente uno de los periodistas más destacados en el medio, con 8 Mundiales en su trayectoria, el experimentado columnista nos contó su mejor anécdota en una Copa del Mundo.

“Fue en Italia 90 ya cuando el Mundial iba avanzado, había un portero que era del Monterrey, se apellidaba Moriconi (Gustavo), buen tipo y nos llevábamos bien y lo ocupábamos también como colaborador en Radiocentro, y en una ocasión ya cuando no había tantos partidos estaba yo con Toño Moreno, actual Director del Salón de la Fama que en aquel momento era reportero de Imevisión tuvimos el día libre y nos dio sed de la mala, de esa que mató a José José, y dijimos pues vamos a echarnos algo, entonces dijo Moriconi: vamos a ir a una discoteca de una amiga mía. Era la más famosa y cara de Roma, muy cara y exclusiva”, afirmó.

“Era viernes por la noche y le dije a Toño: este güey como es portero ha de traer dólares, pero nosotros no, nos tomamos una copita y luego agüita. Y sí, fuimos ahí. Para llegar tomamos un taxi, llegamos a la famosa discoteca y al llegar estaba cerrado, no entendíamos por qué, en viernes en pleno Mundial, ¿Cómo va a estar cerrado? Mariconi se aleja y nos dice que lo va a arreglar".

“La gerenta de ese lugar era argentina y había sido su vecina en Rosario, por eso íbamos a entrar, nos dice que es un evento privado, pero es de mexicanos. Pásenle a la barra, tómense una copa de cortesía, pero solo a la barra porque no podíamos pasar a la zona de las mesas. Entonces de repente vemos que había tres mexicanos con cuatro chavas bailando, uno sin camisa y dije: ¡ay cabrón, a ese chinito lo conozco!”

“Era nada menos que Hugo Sánchez y el Vicepresidente de eventos especiales de Televisa, el famoso Melquíades González. Ellos cerraron la discoteca más cara del lugar para que estuvieran bailando ahí a toda madre. En aquel tiempo no había celulares para tomarles foto, si no los hubiéramos balconeado. Pues ya nos tomamos nuestra copita y nos fuimos”.

“Entonces nos vamos Mariconi, la gerenta, Toño y yo a un bar con música en vivo, era un lugar también muy exclusivo y la gerenta nos dice: aquí no les puedo invitar nada, es caro para que se midan. Nos sentamos y estábamos ‘chiquiteándonos’ el trago para no gastarnos tanto los viáticos, y de repente, ¿ya vieron quién está en nuestra mesa de al lado?; en la mesa de al lado estaba Karl-Heinz Rummenigge, y estaban un morenito brasileño, un tal Edson Arantes do Nascimento, estaba ahí 'Pelé'. No mames, estaba Pelé a lado de nosotros”, relató.

“Entonces empezó la música, en aquel tiempo estaba de moda una que te dabas nalgazos, Toño moreno y yo nos paramos a bailar, empezamos a bailar y Toño Moreno y un servidor empezamos a bailar así de nalgazo con Pelé. Imagina tu primer Mundial, tu primera experiencia y la casualidad te lleva a vivir un momento íntimo con la figura más importante del futbol”, finalizó.

