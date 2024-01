Ricardo Carbajal sobre la falta de estrategas aztecas: 'Ojalá pudiéramos tener más talento mexicano'

"Ojalá fuéramos más mexicanos". El director técnico de Puebla, Ricardo Carbajal, desearía que hubiera más directores técnicos en la Liga MX ya que en este Clausura 2024 únicamente hay cuatro.

El próximo torneo solo contará con la presencia de Miguel Herrera (Tijuana), Eduardo Fentanes (Necaxa), Diego Mejía (FC Juárez) y Ricardo Carbajal como representantes mexicanos en los banquillos, situación que le gustaría que fuera diferente al timonel del Puebla: "Mira son sentimientos encontrados porque me gustaría que fuéramos más técnicos mexicanos dentro de la Liga, por alguna circunstancia hoy no lo es así y me parece que tendríamos que analizarlo y mejorarlo en el sentido de que pudiéramos tener más talento mexicano".

El estratega Azteca dejó claro que no tiene nada en contra de los extranjeros, pero qué le gustaría que el talento nacional tuviera más oportunidades: "No estoy peleado con los extranjeros, ni con los técnicos extranjeros, ni jugadores, pero me parece que tenemos la capacidad también para poder estar al frente de un equipo, e incluso creo que podríamos tener muchas más posibilidades o más ventanas abiertas como técnicos nacionales por circunstancias hoy no lo es así y bueno, adaptarse a esas circunstancias".

Respecto a lo que viene para La Franja en este próximo torneo, Ricardo Carbajal habló sobre la baja de Guillermo Martínez, el cual era una pieza fundamental, pero que tienen jugadores para suplir su baja: "Como bien mencionas, se fue Memo, hoy no está con nosotros, yo te diría que como entrenador en algún momento hubiera querido que se quedara, pero entiendo las circunstancias y las necesidades que tenemos nosotros como club y trabajamos también con base en eso y para eso".

"Hay gente que puede suplirlo, hay gente que venía trabajando muy bien, por ejemplo Martín Barragán, sin demeritar ningún trabajo de ninguno de ellos, lo viene haciendo muy bien Sansores, hoy con la incorporación de Lucas Cavallini, creo que tenemos gente para suplir esa baja importante como lo fue Memo con gente de igual jerarquía que él. Hoy estoy tranquilo, estoy tranquilo porque sé que con la gente que tenemos podemos resolver ese tema en cuestión del ataque del equipo", agregó el mexicano.

UN EQUIPO CON HAMBRE

"Me parece que algo de lo que ha caracterizado a este equipo es la entrega, es un equipo que, si no tenemos grandes nombres que te demuestren a lo mejor la posibilidad latente, únicamente con los apellidos de poder estar una Liguilla, son jugadores que tienen hambre, que tienen ganas y deseo de trascender, algunos empezando, algunos con revanchas y ese cúmulo de situaciones nos da para pensar en grande. Sabemos que no va a ser un torneo fácil porque ya los equipos empiezan a vernos diferente, si no somos el gran equipo de ligas mayores como lo son algunos otros de la liga, pero somos un equipo que hoy merece un cierto respeto por lo que ha venido logrando en las últimas campañas".

