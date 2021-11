Ruggeri: 'En el Draft de la Liga MX no podías ir ni al baño porque te armaban el equipo'

Óscar Ruggeri tuvo su etapa como entrenador en el futbol mexicano dirigiendo a equipos como América y Chivas. Le tocó ser parte del Draft, el cual recuerda como un trato lamentable para el entrenador y jugadores.

El estratega argentino arremetió con el que en su momento era el sistema de transferencias en la Liga MX. Directivos, entrenadores y algunos jugadores se daban cita en Cancún durante todo un día, para así poder negociar y armar las plantillas de los equipos involucrados.

Ruggeri declaró que los jugadores no tenían la libertad de poder contratarse con el club que ellos quisieran, además de no poder decidir si querían o no pertenecer a cierto equipo.

"No puedes ir al baño, vas al baño, vuelves y ya te armaron el equipo. Pero eso no es todo, porque todo el día estabas ahí, desde la mañana a la noche. Salvo que compraste todo lo tuyo te retiras, pero salías y veías a los jugadores en la puerta esperando para saber quién los había comprado.

"En el Draft te rematan, porque te ponen todos los transferibles y si hay uno que no es transferible te vas a la mesa de su equipo, por ejemplo, Cruz Azul, y hablas con ellos." mencionó durante un programa de ESPN.

Óscar recordó aquella vez que por primera vez le tocó participar, siendo entrenador de las Chivas entre 2001 y 2002.

"A mí me tocó el Draft en México. Yo dirigía a Chivas y a lado de mí estaba el presidente del equipo, un millonario, es más, decir millonario es pobre respecto a lo que era. En todas las mesas estaban América, Cruz Azul, todos los equipos. En una pantalla te ponían a todos los jugadores disponibles con un precio base.

"En aquel Draft fui a buscar un enganche que jugaba muy bien, chiquitito pero jugaba muy bien. Yo no podía contratar extranjeros en Chivas, de pronto en la pantalla aparece el jugador que quería, pero el presidente ni miraba. Sabía que La Volpe lo quería y fue cuando le salté al presidente y le dije: '¿A qué vino acá? Le da la espalda a la pantalla y ese es el único jugador que quiero'. Entonces se levantó el presidente y cerró el negocio, cuando él se puso de pie todos se sentaron." agregó.

