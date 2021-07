Salón de la Fama: Investidura '10' incluirá a leyendas como Ronaldinho, Raúl y Roberto Carlos

En el marco del décimo aniversario del Salón de la Fama, se anunció que el próximo 9 de noviembre se celebrará la ceremonia de investidura número 10, en la que se incluirán a nuevas leyendas. Así lo dijo Antonio Moreno, presidente del proyecto.

"El martes 9 de noviembre próximo, queremos anunciar que queremos hacer la décima( ceremonia) la investidura que no pudimos realizar en el 2020, la 10 queremos hacerla ese día", dijo Moreno en conferencia de prensa.

Moreno, reveló algunos de los nombres de los Genios del Balón que ingresarán este año al museo ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, algunos de ellos son Ronaldinho, Oswaldo Sánchez, Antonio Carlos Santos, Pablo Larios, entre otros.

"Será una ceremonia especial, la 10 tiene que ser muy especial, el 10 es un número mágico, la 10 es la playera de grandes jugadores y por supuesto que vamos a invitar a figuras internacionales: Ronaldinho, Cannavaro, Raúl, Roberto Carlos, a Didi que lamentable ya murió", mencionó.

"Tambien en el caso de los nacionales como Pablo Larios, lamentablemente ya no vive para recibir ese homenaje, pero estarán Vicente Pereda, Jesús del Muro, Antonio Carlos Santos, por supuesto Maribel Domínguez, Oswaldo Sánchez", agregó.

Además, Toño dio detalles de lo que será el homenaje a Maradona, leyenda del futbol mundial, quien murió en noviembre del año pasado.

"Por supuesto que Maradona tendrá un momento especial, evidentemente, Diego Arnando es un '10' histórico que trascendió épocas, va a ser parte de la exposición que vamos a inaugurar en noviembre así como de la ceremonia", aseveró. Se tiene previsto que dicho evento se lleve a cabo de manera presencial; sin embargo, Moreno aclaró que en caso de emergencia sanitaria, éste será cancelado y no se realizará de manera virtual.

"No hay plan ni B, ni C, ni D, hay plan A. Lo más importante es la salud, ese es el plan, y es que si las autoridades, la situación sanitaria lo permite, la hacemos, pero mínimo riesgo que existiera, mínimo tema de no organizar eventos, no hay plan B, seguir las indicaciones de las autoridades y cuidar la salud", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEAÑO: 'LO QUE VIENE DE CHIVAS CAMBIARÁ AL FUTBOL MEXICANO PARA SIEMPRE'