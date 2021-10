Diogo de Oliveira previo al juego vs Pachuca: 'Vamos a pelear con todo hasta el final'

El partido ante Pachuca, es una oportunidad más para que de ganar, Pumas sume y se acerque a la calificación, y puede hacerlo, así de seguro está Diogo de Oliveira, delantero felino, quien en plática con RÉCORD expresó la confianza que tiene en el equipo auriazul y en la capacidad de sus compañeros, por lo que está convencido de que ganarán hoy en el Estadio Hidalgo y además estarán en la Liguilla.

“Yo dije desde que llegué que nosotros vamos a pelear arriba con todos y estoy convencido de eso, ahora gracias a Dios llevamos tres juegos seguidos y vamos para el cuarto allá en Pachuca, donde vamos para ganar. Nuestro equipo es muy fuerte y vamos a pelear con todo.

“Mi compromiso es siempre estar arriba con ellos, peleando para todo estamos a puntos de los seis y vamos a pelear hasta el final porque tenemos un equipo muy bueno, estamos enfocados en lo que queremos y va a salir todo bien”, dijo a RÉCORD.

Y aunque hoy jugarán de visita, para el brasileño fue muy significativo haber jugado con afición en Ciudad Universitaria en los dos últimos partidos, incluso reconoció haberse sentido impresionado de la respuesta de la afición, lo que es un factor más para que aproveche la que acepta es la mejor oportunidad de su carrera.

“Impresionado, los aficionados son increíbles. Entré al estadio y miré a todas las personas y dije ¡Wow! Es enorme, impresionante, tenía muchas ganas de jugar y lo hice contra Juárez, y me dejó muy feliz y contento.

“Es la mejor oportunidad porque Pumas es un club enorme. Fue un placer para mí. Yo estaba muy contento cuando supe del interés de Pumas, quedé muy contento, muy feliz, no lo pensé dos veces para venir, y gracias a Dios estoy aquí y estoy muy feliz”, indicó.

JUAN IGNACIO DINENNO, CLAVE PARA LA ADAPTACIÓN DE OLIVEIRA

Diogo de Oliveira llegó a Pumas para hacer goles y ser cómplice de Juan Ignacio Dinenno en el ataque de Pumas. Y aunque todavía no han podido demostrar dicha complicidad en el terreno de juego, el atacante brasileño compartió que el argentino ha sido una pieza fundamental para su adaptación a Universidad.

“Muy bien, Dinenno y yo estamos trabajando bien, es una persona muy buena, que me ayuda, habla conmigo, me aconseja, me dice qué debo de hacer.

“Estoy muy contento y espero ya empezar algún partido con él porque seguro nos irá muy bien, Dinennno repito, me ayuda mucho porque tiene más experiencia y eso me ayuda a mejorar poco a poco y eso me tiene contento”, dijo a RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: CONVIVIÓ CON EL EQUIPO DE FUTBOL AMERICANO DE LA UNAM