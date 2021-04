Ismael Sosa: 'Pumas es el Subcampeón y lo respetamos, pero Pachuca tiene que ganar'

Ismael Sosa siempre ha reconocido el cariño que siente por Pumas y su gente; sin embargo, hoy está completamente comprometido con Pachuca, por lo que este domingo en el Estadio Olímpico Universitario hará a un lado los sentimientos y peleará para que los Tuzos se queden con el triunfo, pues quiere que su equipo esté en la Liguilla.

"Se viene la recta final del torneo y esperamos enracharnos porque tengo la ilusión de llevar con mis compañeros a Pachuca a la Liguilla. Sabemos que Pumas es el Subcampeón, lo respetamos, pero nosotros vamos escalando y tenemos que ganar porque tenemos delante cinco finales.

"La gente de Pumas me tiene gran cariño y es mutuo, yo estoy muy agradecido porque me tratan bien, aunque se han enojado porque he hecho goles, pero yo soy un profesional y hoy me debo a Pachuca, hay un gran cariño, pero en Pachuca me siento muy bien, y jugar contra Pumas siempre será especial", dijo a RÉCORD al tiempo que apuntó que "siempre lo he dicho, nunca he ocultado el cariño que le tengo a la gente del club porque me dio la posibilidad de entrar al futbol mexicano".

Al ser cuestionado sobre si le gustaría en un futuro volver a Pumas, Ismael Sosa dejó claro que su presente es Pachuca y en ello se concentra, y si regresa a CU es algo que ya se verá con el tiempo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: LILLINI ADJUDICÓ BAJO RENDIMIENTO DEL EQUIPO A LA CUESTIÓN ANÍMICA

"Espero jugar muchos años más en el futbol mexicano. Hoy estoy feliz en Pachuca y sería irrespetuoso hablar de otro club, pero no le cierro las puertas a ningún club y menos a Pumas", dijo.