Pachuca: Sub 18 y 20 no pudieron aterrizar en Tijuana; juego vs Xolos fue suspendido

Las categorías Sub 18 y Sub 20 de Pachuca no pudieron aterrizar en Tijuana, por lo que el el partido ante Xolos tuvo que se pospuesto.

Y es que el aeropuerto de Tijuana cerró por mal clima, por lo que ambas categoría no pudieron llegar a la ciudad, aunque el primer equipo sí pudo.

“Los juegos de la Sub 18 y Sub 20 se posponen debido a que los jugadores de Pachuca de estas categorías no pudieron aterrizar a tiempo en Tijuana. El primer equipo de los Tuzos sí pudo aterrizar", informó el equipo fronterizo a través de comunicado de prensa.

De acuerdo con ESPN, los Tuzos regresaron a Pachuca tras una escala de seis horas en Hermosillo. Los partidos se jugarían a mitad de la siguiente semana.

