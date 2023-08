Luis Chávez se negó a entrenar en Pachuca

El futuro de Luis Chávez sigue en el aire, pues aunque expresó que ya va a pagar su cláusula de recesión para emigrar el futbol ruso, esta no ha llegado, por lo que el jugador sigue perteneciendo al Pachuca.

Sin embargo, el mediocampista no ha entrenado con los Tuzos por la misma situación. Al respecto hablo Armando Martínez, presidente de la institución, quien detalló que le ofrecieron las instalaciones del Pachuca para que Chávez continuará entrenando, pero este se negó.

"Tienes dos años de contrato con Pachuca, la otra vez hablé con él y le dije que si quería venir podía hacerlo, que el Almada lo recibirá con los brazos abiertos para que no llegue fuera de ritmo a dónde vaya a ir. Pero él me dijo que no, que contrató a una persona para mantenerse en forma", señaló el presidente del Pachuca en entrevista para Fox Sports.

Mientras el mediocampista soluciona lo de su fichaje entrenando por separado, Martínez le aconsejó a Chávez y su representante pensar en otra liga no sólo por el bloqueo económico impuesto por la FIFA a los clubes rusos, sino también por qué el hecho de que el jugador pagará su cláusula con tal de salir.

