'Nuestro error fue no liquidar en la Ida': Guillermo Almada, tras eliminación de Pachuca ante América

El boleto estuvo en la Ida. Para Guillermo Almada, el error de Pachuca fue no haber sellado la goleada en el partido de media semana en su casa, pues sabía tuvieron las oportunidades necesarias para liquidarlo.

“La verdad, (estoy) orgulloso de los futbolistas, entregaron todo, dieron todo, sabíamos que en algún momento nos iba a pegar el trajín, indudablemente. Pero como dije, estoy orgulloso de llevarnos esto, no lo cerramos, en definitiva, no nos llevamos la clasificación, nuestro pecado estuvo en el primer partido donde no decidimos. Vuelvo a decirlo, muy orgulloso de los futbolistas”, confirmó el entrenador tuzo.

Almada, pese a al derrota, terminó esperanzado para lo que viene en Pachuca, especialmente por aquellos jugadores a los que tuvo que acelérales su proceso debido a tanta actividad.

“La cantidad de jóvenes, afrontaron con mucha personalidad, esto y la Concachampions, mucho del proceso se está acelerando, en un futuro cercano, se verá mejor, un papel más grande. Estamos haciendo un semestre espectacular, seguramente a la mayoría de ellos les espera un gran futuro en el presente inmediato del futbol mexicano”, finalizó Guillermo Almada.

