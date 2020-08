Pachuca: Pezzolano aseguró que el trabajo de Tuzos le dejó sensación de derrota

Pachuca por fin logró su primer triunfo del Guard1anes 2020; sin embargo, para el entrenador de la escuadra hidalguense, Paulo Pezzolano, la victoria no fue suficiente y aseguró que se va del duelo contra Querétaro con un sabor a derrota por el funcionamiento de su equipo.

“El balance es que no se jugó un buen partido. Esperábamos las cosas mucho mejor. Sinceramente me voy con una sensación de derrota, esperaba un funcionamiento colectivo mucho mejor, ser superior al rival. Se vio en el resultado, pero no en el juego. Hay que trabajar”, explicó en conferencia.

El uruguayo no cerró la puerta a que pudiera haber un nuevo refuerzo en los Tuzos a menos de un mes del cierre de registros; aunque aseguró que prefiere enfocarse en la plantilla con la que cuenta, ya que considera que puede sacarle mayor provecho a sus futbolistas.

“Hoy en día tenemos este plantel, hay que trabajar y veremos hasta el cierre de pases si llega un refuerzo nuevo. Hoy en día es lo que tenemos y estamos contentos. El que está faltando todavía en el crecimiento del equipo soy yo, el entrenador, hay que seguir trabajando. Tenemos buenos jugadores y debemos exprimirlos más”, puntualizó.

Con respecto al duelo de la próxima jornada contra León, Pezzolano aseguró que deberán mejorar si es que desean competirle a un equipo poderoso como lo es La Fiera, que suele dominar a sus adversarios.

“Tenemos que mejorar en el tema de la posesión, sobre todo contra un equipo como León que le gusta mucho manejar el balón”, concluyó el sudamericano.