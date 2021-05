Pezzolano tras eliminar al América: 'No somos matagigantes, estamos pasando al rival que nos toca'

En medio de una cardiaca clasificación, el Pachuca amarró su pase a las Semifinales gracias al gol de ventaja que sacó ante América, sin embargo, Paulo Pezzolano, estratega de los Tuzos, aseguró que esperaban un partido complicado ya que ellos no están hechos para pasar fácilmente.

“No estamos hechos para pasar tranquilos, estamos jugando contra equipos con mucha calidad individual, bien dirigidos, sabíamos que íbamos a pasar así. Contra estos equipos no vas a pasar sobrado, pero estamos contentos por los jugadores, por lo que vienen dando, nos queda otra qué ganar, estamos muy contentos”, declaró en conferencia.

Por otra parte, el entrenador uruguayo no consideró que su equipo sea un ‘matagigantes’, esto a pesar de haber dejado en el camino a Chivas durante la fase de repechaje y ahora repetir la hazaña ante América, en los Cuartos de Final, ya que para él son sólo rivales a los que les tocó encarar.

“No, matagigantes no, nos estamos enfrentando contra los rivales que nos está tocando. Ojalá no fueran estos rivales pero qué te puedo decir estamos demostrando que somos duros. Va a venir Cruz Azul tiene excelentes jugadores, es el mejor en el torneo, digan lo que digan, yo no lo tomo como matagigantes, estamos pasando al rival que nos toca y ojalá nos toque pasarlo y seguir adelante”, expresó.

Además, el dirigente se mostró firme al asegurar que aún no han logrado nada y les toca encarar al que consideró el peor de los rivales: Cruz Azul, esto debido a la buena racha que ha mantenido la ‘Maquina’ tanto en fase regular como en Liguilla.

"Todos los partidos van ser complicados. San Luis, a Santos, Ahora viene Cruz Azul que es el peor rival que te pudo haber tocado por más que me hubiera tocado otro. Son partidos durísimos, pero sabemos que tenemos con qué, lo hemos demostrado hasta ahora", dijo.

