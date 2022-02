Ricardo Galindo sobre el América: 'No estamos confiados y esperamos su mejor versión'

América no pasa por un buen momento, pero eso no le garantiza el triunfo a Pumas, así lo consideró Ricardo Galindo, defensa auriazul, quién dijo que su equipo está preparado para recibir a las Águilas en Ciudad Universitaria.

"Tal vez América no esté en su mejor momento, pero siempre será caracterizado por tener buenos jugadores y esperamos un buen partido porque no estamos confiados de su situación y esperamos su mejor versión.

"América siempre es peligroso y no nos confiamos y menos en estos partidos que se viven a muerte, pero ganar sería confirmar nuestro momento, si ganas esté tipo de partidos ganas jerarquía por el rival y por el entorno", dijo el canterano, quien desde niño sabe lo que significa enfrentar a los de Coapa.

"Desde fuerzas básicas sabemos que estos enfrentamientos tienen un sabor diferente y esperamos un encuentro con mucha motivación. A mi me encantan este tipo de partidos", añadió.

Finalmente, el zaguero, quien ha tenido que suplir en distintos momentos a Alan Mozo en la lateral y a Nicolás Freire en la defensa central, se dijo agradecido con el técnico Andrés Lillini.

"Me he sentido con mucha confianza y agradecido por la confianza que me ha dado el profe", comentó.

