Santiago Ormeño: 'eLiga MX y mi carisma me hicieron más famoso'

Santiago Ormeño es un jugador forjado en las Fuerzas Básicas del América, donde jugó con la Sub 17 y en el representativo de la Segunda División para después llegar a la filial en la misma categoría de Pumas y jugar en la Liga Premier con Pioneros de Cancún y Lobos BUAP para dar el salto al Puebla, donde debutó el 21 de octubre de 2018 en la Liga MX en juego ante Morelia.

Ormeño, que hasta antes del Guard1anes 2020 apenas había disputado ocho juegos entre Liga y Copa y marcado un gol en el certamen copero, aceptó que su reciente fama, que incluso ha llamado la intención de la selección de Perú, por ser nieto del exportero inca Walter Ormeño, se dio gracias a su participación en la eLiga MX, donde representó a La Franja llegando hasta los Cuartos de Final, instancia en la que fue eliminado por Pachuca.

"Sí es un hecho que por un videojuego la gente me conoció, no toda, pero sí me hice más famoso, sé que por mi carisma también, pero que eso me dio confianza es un hecho. Mi vida dio un giro de 180 grados, con cosas buenas y no tan buenas, pero es un hecho que mi vida no ha sido la misma", reveló el ariete de Puebla en entrevista para Latinus.

"Yo creo que me dio seguridad, me daba confianza para lo que hacía en el terreno de juego, sigo siendo el mismo, pero más seguro de lo que hago en la cancha", añadió Ormeño.

En el Apertura 2020, el atacante del equipo de la Angelópolis ha disputado 15 encuentros y marcado siete goles, uno de los cuales le permitió a su equipo dejar en el camino a Monterrey en el Repechaje y este sábado buscará seguir sorprendiendo al futbol mexicano en la Vuelta de los Cuartos de Final ante el líder León con ventaja 2-1 en el global.

"Nadie daba dos pesos por nosotros, pero somos jugadores profesionales buscando dar lo mejor para su equipo; todos tienen dos brazos, dos piernas, somos iguales, ya en estas instancias influye más la unión en el grupo, las ganas de trascender y el esfuerzo que le pongas como equipo, eso lo hemos venido haciendo muy bien", sentenció Ormeño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN: LA FIERA BUSCARÁ REMONTAR ANTE PUEBLA PARA AVANZAR A SEMIFINALES