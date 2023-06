Antonio Mohamed señaló falta de apoyo hacia Diego Cocca en la Selección Mexicana

Para Antonio Mohamed, técnico de los Pumas, Diego Cocca no tuvo suficiente apoyo mientras estuvo al frente de la Selección Mexicana, y por ello terminó cesado.

Además, el timonel universitario recalcó que Cocca no tuvo responsabilidad en el fracaso de México en la pasada Copa del Mundo de Qatar.

"En decisiones de directivos no me meto, lo que sí estoy seguro fue que Diego Cocca no tuvo el respaldo que tenía que tener, eso está claro. Después lo que tenga que pasar, pasará.

"Tampoco Cocca no fue el culpable de que el equipo quedará eliminado del Mundial y que jugará mal, pero bueno siempre un culpable tiene que haber", expresó el 'Turco'.

