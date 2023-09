El 9 de septiembre de 2023 quedó grabado en la memoria de César Huerta, pues fue el día que debutó con la Selección Mexicana y además hizo el gol del empate a dos con Australia, pero para ser la revelación del Tricolor y uno de los hombres más importantes actualmente en Pumas, el ‘Chino’ tuvo que pasar por momentos complicados sobre todo en su segunda etapa en Chivas, cuando por la falta de actividad y algunos errores la afición rojiblanca le recriminaba todo; sin embargo, él siempre supo que Universidad sería una nueva oportunidad, y se le está cumpliendo.

“Sí llegué un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco. Es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces, las cosas pueden salir de la mejor manera.

“En lo mental me hizo muy fuerte. La verdad no lo puedo negar que fue complicado, en lo mental estoy en un escalón arriba, yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso, y quiero sacármelo aquí en esta grandiosa oportunidad”, dijo a RÉCORD en junio 2022 cuando recién llegó como jugador a Pumas, y en ese momento agregó que “estoy muy consciente de que un buen torneo me puede catapultar”.

Y ahora, después de haber sido la figura de la Selección Mexicana ante Australia, César Huerta compartió la felicidad que le causó su debut y el gol, y la dedicatoria especial para su madre, a quien dijo, le dará la camiseta que usó en el juego del Tricolor.

“Todo el esfuerzo, sin ella no hubiera estado cumpliendo mi sueño, a veces no teníamos ni para los camiones, se esforzaba, ella embarazada, asoleando, con un niño en manos, me acompañaba. Le agradezco que siempre esté ahí, conmigo”, expresó al término del partido que México jugó en Dallas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OFICIAL! MARCELO FLORES ES ANUNCIADO COMO NUEVO REFUERZO DE TIGRES