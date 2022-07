Dani Alves: "La vida me regala venir con Pumas y jugar en Camp Nou para despedirme"

Dani Alves es el futbolista con más títulos en la historia, pero si tiene una deuda pendiente es despedirse del Barcelona, pues a pesar de sus 22 trofeos como culé, nunca tuvo un partido de despedida u homenaje con los blaugranas. Es por eso que el brasileño está feliz por jugar el Joao Gamper con Pumas.

“Al final la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida, me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme . Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez, esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato, ¿qué sucede?, nada, ciao. No esperaba mucho más, a fin y a cabo firmé seis meses, los cumplí", confesó el exjugador culé en entevista para TUDN.

Además, pese a que ha enfatizado su amor por el Barca, al lateral derecho le quedó la espinita clavada por como salió de la institución.

Dani Alves habla de su salida del Barcelona "El siguiente miércoles", @DaniAlvesD2 habla de cuándo podría debutar EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/LDuVvaM1B8 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

“(Pudieron) avisarme antes, porque en el último juego ante Villarreal me hubieran avisado para despedirme de la gente, por eso la vida me regala esto y sea Pumas el que va al Camp Nou y tendré oportunidad de despedirme de la gente como me hubiera gustado”, finalizó.

