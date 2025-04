Efraín Juárez confía en que Pumas estará en el Play-In: “Estamos con el destino en nuestras manos"

Pumas llegará a la Jornada 17 del Clausura 2025 con la oportunidad de depender de ellos mismos para calificar al Play In. Ante esto, Efraín Juárez fue contundente y señaló que este es el escenario que tenían contemplado desde que él llegó al banquillo y aunque no ha sido fácil, los resultados positivos durante su gestión en Liga MX lo mantienen con vida en este torneo.

Con 21 puntos, los Felinos se encuentran en la 10ma posición, solamente con una unidad de ventaja sobre Chivas. Ante esto, tienen la posibilidad de asegurar su lugar en la Fase Final con una victoria ante Tigres este fin de semana en el Estadio Universitario. Ante esto, el estratega del equipo resaltó que desde que él llegó se ha logrado una gran cosecha de puntos, la cual permite que el Club Universidad Nacional siga en la pelea por la próxima instancia.

“Estamos con el destino en nuestras manos. Queríamos llegar a esta instancia con esta posibilidad, era uno de los objetivos que nos planteábamos desde que estamos aquí. Para meternos sabíamos que esto no iba a ser fácil. Después de 6 partidos que llevamos en liga, 10 puntos son bastante buenos. Debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo. Hoy el equipo muestra otra vez momentos muy buenos”, comentó.

Pumas tiene su destino en sus manos | IMAGO7|

Sobre Tigres, su próximo rival, resaltó las individualidades del plantel. Sin embargo, enfatizó que irán con la ilusión y el objetivo de ganar para clasificarse al Play In. Sin embargo, reconoció que no será fácil, pues además de la calidad del equipo contrario, Pumas no gana en el Estadio Universitario desde el Clausura 2014.

“No es un equipo fácil, con grandes individualidades. Las estadísticas dan otros números, pero nosotros vamos a ir con mucha ilusión. Hoy el equipo me encantó, representa a los Pumas, si lo hacemos por espacios más largos tenemos mucha posibilidad. No hay que olvidar de dónde venimos, donde estamos y hacia donde queremos llegar”, agregó.

Tras esta jornada, solo queda un cupo disponible para la Liguilla, el cual será para Pumas o Chivas. Luego de sus respectivas victorias en la Fecha 16, los Felinos quedaron en la 10ma posición con 21 puntos, mientras que Chivas los persigue en 11vo con 20 unidades. Con esto, el Club Universidad Nacional tiene en sus manos asegurar su pase al Play In.

Pumas puede clasificar al Play - In | MEXSPORT|

Si los comandados por Efraín Juárez ganan, ellos avanzan a la Fase Final. Si empatan y El Rebaño no gana, Pumas se mantiene en dicha instancia. Si ambos pierden, los Universitarios también se colocan en Play In. El único panorama para que Chivas se clasifique es vencer al Atlas y esperar a que Pumas no gane frente a Tigres, los dos en calidad de visitante.

