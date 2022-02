Efraín Velarde aseguró que 'no se vuelve a lo mismo' tras tener Covid-19

"Todos hemos pasado por esta etapa y a la mayoría nos quedan algunas secuelas que, de alguna u otra manera, afectan el rendimiento y no es el mismo; a mi me pasó en los primeros días, donde cuesta mayor trabajo la recuperación" contó, para dar continuidad a detalles que ha conocido, respecto al tema de consecuencias originadas al contraer el virus.

"El rendimiento se ve afectando posterior a tener la enfermedad; esperemos sea por un periodo determinado y no mucho tiempo, he escuchado de compañeros, no solo de Pumas , que sí afecta", expresó.