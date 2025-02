Gustavo Lema no se va de Pumas, pero el club ya sondea sustituto

Se queda. Gustavo Lema permanecerá como director técnico de Pumas al menos hasta la Fecha FIFA. Asimismo, la directiva de los Felinos encabezada por Luis Raúl González, le dará mucho peso a lo que el equipo llegue a hacer en la eliminatoria de la CONCACAF Champions Cup ante Alajualense y en los próximos juegos de Liga MX.

Con información de Carlos Ponce de León, la escuadra felina ha decidido darle más tiempo a Lema en el banquillo. Por lo tanto, al menos dirigirá los partidos ante Chivas de este fin de semana y la eliminatoria de Concachampions ante Alajualense, quedándose dos semanas más al frente del equipo universitario.

Gustavo Lema | IMAGO7|

Y aunque no está asegurada su continuidad, de pasar de ronda en la CONCACAF Champions Cup y al menos obtener cuatro o cinco puntos en los duelos ante Xolos, Chivas y Puebla, el estratega argentino tendría más posibilidades de terminar el torneo en el banquillo de los Felinos. Cabe resaltar que Lema aún tiene contrato hasta mediados de 2026, pues previo al inicio del Clausura 2025 se renovó su estancia.

Gustavo Lema | IMAGO7|

Sin embargo, la directiva Felina ya analiza alternativas para reemplazar a Gustavo Lema en caso de que no se den los resultados. Ante esto, RÉCORD pudo saber que al menos ya sondearon tanto a Jaime Lozano como a Efraín Juárez. Y aunque aún no hay oferta formal, ‘Jimmy’ podría estar más cerca, contrario a ‘Efra’, quien no luce tan viable.

Actualmente, Pumas se encuentra en la 11va posición del Clausura 2025 contrario 11 puntos en ocho jornadas. De igual forma, disputará los 8vos de Final de CONCACAF Champions Cup ante Alajualense. Sin embargo, la racha negativa y el mal funcionamiento del equipo han dejado a Gustavo Lema ‘contra las cuerdas’ para estas próximas dos semanas.

Gustavo Lema | IMAGO7|

