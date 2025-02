Gustavo Lema recibe voto de confianza en Pumas: "El proyecto aún puede levantar"

No hay ultimátum. A pesar de perder contra América y de la mala racha que arrastran, José Maria Bazán, auxiliar técnico de Gustavo Lema, considera que el proyecto aún puede levantar. Asimismo, aseguró que buscarán la forma de revertir la situación para entrar en buena forma a Liguilla.

A pesar de ser 11vo en la Tabla General y solo sumar 11 puntos en ocho jornadas, el auxiliar técnico de Lema aseguró que aún hay forma de salir de la mala racha. Sin embargo, el tener partidos cada dos o tres días asegura que los ha perjudicado para tener el plantel sano. Aún así, buscan cambiar el rumbo para poder entrar a la Liguilla del Clausura 2025.

El trabajo continuará

“No, nosotros no conocemos otra forma que no sea el trabajo. No hemos encontrado la forma en que que queremos jugar, el torneo pasado fuimos uno de los equipos difíciles de enfrentar. Es mi primera temporada que me tocan jugar tantas partidos cada dos dias. El desgaste para los jugadores... también hay que cuidarlos. Conformar un equipo para jugar cada 2 o 3 días con tantas bajas ha sido un reto. Tenemos que encontrar el equipo y las formas para entrar a Liguilla”, declaró Bazán.

La expulsión a Gustavo Lema

Sobre la roja a Lema, el asistente afirmó que fue muy rigurosa la expulsión, al igual que la de Quispe. Aún así, Bazán aseguró que no es pretexto, pero que las ausencias de jugadores clave como Lisandro Magallan y Nathan Silva también pesaron en el desarrollo del partido.

“Vi un desconocimiento del árbitro para sacar la roja, es una situación que tuvo que ser analizada mejor, ya ha pasado en otros partidos, pero no quiero decir algo que suene a excusas. Muchas bajas, una semana muy difícil para armar al equipo, las bajas de Licha, Nathan, Pablo Lara que tuvo un problema en el tabique”, agregó.

