Jerónimo Rodríguez sobre su primer gol en Liga MX: 'Nunca lo voy a olvidar'

El pasado 23 de enero es un día que quedó grabado en la memoria de Jerónimo Rodríguez, defensa de Pumas, ya que anotó su primer gol en la Primera División. Y aunque perdieron 1-2 con Tigres, es un momento que el jugador no va a olvidar porque además su técnico Andrés Lillini le dijo que anotara.

"Es una pena el resultado, hubiera sido para mí un día redondo de haber sacado la victoria, pero queda en mi memoria para siempre, es un día que no voy a olvidar.

"Antes de empezar el partido pasó algo chistoso. Al salir a la cancha para cantar el himno se acercó Andrés Lillini y me dijo 'cuando estás en frente de la portería tratas de buscar un lado', como diciéndome 'vas a meter gol', y me lo dijo, 'vas a meter gol', y dicho y hecho", dijo a RÉCORD.

Gol de Jerónimo Rodriguez que adelanta a Pumas. pic.twitter.com/cxDsAmE7BN — Retropumasunam (@Retropumasunam) January 23, 2022

En tanto, el lateral izquierdo de Universidad, describió cómo fue la anotación:

"No me acuerdo cómo llegué ahí porque no es un lugar habitual en el que un lateral esté, pero cuando veo que Favio controla y veo que levanta la cara, yo pico y la asistencia es perfecta, el balón que mete es justísimo. El control me ayudó mucho, levanté la cara y vi que Nahuel se me viene encima y achica muy bien, lo único que me pasó por la cabeza fue ponerla a un lado, le pegué y salió, y ya de ahí corrí a festejar porque quería abrazar a mis compañeros, a todos", indicó.

