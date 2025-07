¡Le dan las gracias! Pumas confirma la baja de Rogelio Funes Mori de cara al Apertura 2025

Otra baja. Pumas anunció la salida definitiva de Rogelio Funes Mori de cara al Apertura 2025. Tras ya no entrar en planes de Efraín Juárez y no haberle encontrado acomodo en otro equipo, el Club Universidad Nacional y el ‘Mellizo’ llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, al cual le quedaban únicamente seis meses vigentes. De igual manera, se espera que en las próximas horas se haga lo mismo con Robert Ergas.

Ambos jugadores no fueron contemplados para la pretemporada del equipo en Playa del Carmen, pues no entraban en planes para este torneo. Al todavía tener contratos vigentes, Pumas buscó darles salida a otros equipos, sin embargo, al no encontrarles acomodo, decidieron rescindir el contrato de Funes Mori.

Asimismo, fuentes cercanas a RÉCORD afirmaron que Robert Ergas también saldrá del Club Universidad Nacional tras haber llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, el cual todavía le restaba un año, pues vencía el 30 de junio de 2026.

Ergas y Funes se despiden | IMAGO7

Rogelio Funes Mori llegó a Pumas para el Clausura 2024. En año y medio, el jugador naturalizado tuvo actividad en 53 partidos en los que únicamente anotó cuatro goles y registró tres asistencias; su promedio goleador fue de un tanto cada 560 minutos.

Dichos números provocaron que la afición de Pumas arremetiera duramente contra él en los últimos torneos. Incluso, cada que el jugador era anunciado en las pantallas del Estadio Olímpico Universitario, los abucheos retumbaban en el recinto, pues la expectativa era alta al llegar como el máximo goleador de Rayados.

Recibió las críticas | IMAGO7

Mismo caso fue con Ergas. El lateral uruguayo llegó al equipo en julio de 2023 tras haber estado seis meses sin equipo. Dicho jugador llegó a petición de Antonio Mohamed, sin embargo, mostró mucha inconsistencia tanto con el ‘Turco’, como con Gustavo Lema y Efraín Juárez, lo que lo llevó a tener la presión de la afición en los últimos dos torneos.

Así, Pumas oficializó su sexta baja de cara al Apertura 2025, aún sin tener refuerzos anunciados, aunque Aaron Ramsey ya está cerrado y será presentado en los próximos días.

Rescindieron su contrato | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Aaron Ramsey se une a la lista de los fichajes europeos de Pumas