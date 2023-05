Las nuevas normativas de la Liga MX ya cobraron a su segunda víctima, ya que la creación de la Liga de Expansión sub 23 provocó que Pumas Tabasco desaparezca y el club ahora se enfoque en cumplir con la categoría de esta liga.

"En estos momentos Pumas Tabasco no va a continuar, vamos a cumplir con lo que la asamblea de dueños arrojó con el equipo sub 23. Apenas se acaba de dar la noticia, me acabo de enterar", señaló Mejía Barón.

El equipo de Tabasco se une a Raya2 como las filiales que ya han desaparecido de cara al siguiente torneo, dejando únicamente al Tapatío (vigente campeón de la Liga de Expansión) como el único conjunto de este tipo que aún se mantiene en pie.

En cuanto al futuro de los jugadores, Barón explicó lo siguiente: "Algunos seguramente van a poder interesar. El equipo sub 23 va a haber que luchar en algún momento dado, porque seguramente no todos van a llegar ese límite de edad, pero yo creo que a la larga nos va a poder beneficiar".

Cabe destacar que esto no generó ninguna gracia a Antonio Mohamed, ya que desde su punto de vista no debieron eliminar la sub 20 para crear este nuevo torneo: "La verdad es que queda mucho espacio entre la sub 18 y la sub 23, me parece a mí que la desaparición de la sub 20 es un tema que debe de replantearse".

