Lillini previo al Apertura 2021: 'Nos tenemos que meter a Liguilla sí o sí'

Andrés Lillini está convencido de que Pumas estará en la Liguilla del torneo que está por comenzar. Y es que a pesar de que está consciente de las limitaciones que tiene su equipo, sabe que tienen con qué estar entre los ocho mejores clubes del Apertura 2021, aunque reconoció que por las características de su plantel, particularmente por tanto canterano, las posibilidades de ser campeones, son menores.

“Estoy para pelear un puesto de la Liguilla que voy a entrar sí o sí. El torneo pasado no calificamos cuando era nuestra obligación calificar y no quiero sacarme la responsabilidad de lo que hicimos mal, este torneo me tengo que meter entre los ocho primeros sí o sí, no es imposible.

“Sí confío en las fuerzas básicas, pero sabemos que no vamos a ganar un título con fuerzas básicas, creo que hemos acertado en los refuerzos”, dijo en entrevista con Ignacio Suárez, el ‘Fanstasma’, colaborador de RÉCORD.

Y es que además de dar resultados positivos, una de las prioridades de Andrés Lillini es seguir dando oportunidad en el primer equipo a los jugadores de la cantera, tal y como lo ha hecho a casi un año de ser el timonel de la Primera División. Incluso, reiteró que para él, los jóvenes son lo más importante.

“Lo único que le pedí al presidente es que me deje consolidar el proyecto de fuerzas básicas porque alguien los tenía que poner y lo voy a aprovechar, siempre voy a poner al jugador de la cantera pon encima de cualquier otro, y no es que Lillini sólo lo diga con la boca, ahí están los hechos y siempre lo voy a mantener.

“En el proceso de un año hemos hecho lo que al final el club necesitaba que era poner en la vitrina a los jugadores de Pumas que estaban olvidados y es un mérito pequeño del cuerpo técnico y grande de los jugadores”, señaló el técnico universitario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: DIEGO RAMÍREZ SERÁ NUEVO DIRECTOR DE DESARROLLO DEPORTIVO AZULCREMA