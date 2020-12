Lillini: 'Pumas no es víctima porque no es un equipo para dar lástima'

Pumas no es víctima en ningún aspecto, así lo aseguró Andrés Lillini, entrenador felino, quien reconoció que en la Final del Guard1anes 2020 León es el favorito por el desempeño que mostró en el torneo, pero no por ello, significa que Universidad sea ‘mártir’.

“Víctimas no porque nos somos un equipo para dar lastima. Desde la primera fecha nadie estaba a favor de nada (respecto a Pumas), nos hemos criado este semestre con eso y no nos trasmite nada que no crean en nosotros. León es el favorito y yo lo dije, es el equipo mejor jugó, eso del favoritismo no nos hace nada. Si tiene que haberlo, por supuesto tiene que ser León por lo que ha hecho en 17 fechas”, señaló en conferencia de prensa.

El timonel argentino dejó entrever que para el juego de este domingo hará modificaciones tácticas respecto al juego de Ida en CU y que empataron a uno con León, rival que fue el único que venció a Pumas en la fase regular del torneo. Además de que dijo que ha mantenido a tope el ánimo del equipo.

“León nos superó ampliamente más allá de nosotros sufrir la expulsión del arquero (Talavera), no son excusas, ese día aprendimos la lección y para mañana espero algo parecido, sí vamos a hacer algún cambio táctico y las sensaciones son únicas, el deseo de levantar la copa.

“No tengo frases hechas, no tengo nada armado, pero sí defiendo siempre lo que les dio y es que sabemos las limitaciones que tenemos y con base en eso fuimos creciendo y defendiendo nuestra ida, lo que les digo es que son los grandes intérpretes de este juego, que ellos han llevado a este club a este lugar y que defiendan a la institución porque los colores están por encima de todos nosotros”, señaló.