Lillini sobre Alan Mozo: 'Se equivocó en un mal momento'

Alan Mozo por la que fue sancionado fue un error que ocurrió en un momento delicado, así lo consideró el técnico de Andrés Lillini, quien aseguró que el lateral está en la mejor disposición de aprender de esta situación. La indisciplina depor la que fue sancionado fue un error que ocurrió en un momento delicado, así lo consideró el técnico de Pumas , quien aseguró que el lateral está en la mejor disposición de aprender de esta situación.

El estratega auriazul consideró que todos deben recapacitar sobre este tema que involucra no sólo el nombre de un jugador sino del todo el equipo, y se debe crear consciencia por el contexto que atraviesa la humanidad a nivel mundial derivado de la pandemia de coronavirus.

“Se equivoca en un momento que no se tiene que equivocar. Es un momento de enseñar, de que recapacitemos todos. Son situaciones muy difíciles donde involucra no solamente a él sino a mucha gente y al club. Le vamos a enseñar que esas cosas no se deben hacer y él está en la mejor disposición aunque ha sido reincidente en esa situación”, declaró en conferencia.

Además, Lillini dejó saber que Mozo le comunicó lo que había ocurrido antes que a nadie, sin embargo, consideró que no deben quedar sólo en disculpas sino evitar que algo así se repita, pues le ve un gran futuro como jugador y él mismo tiene el deseo de mantenerse muchos años como futbolista profesional en el conjunto univeristario.

“La predisposición de Alan está. Al primero que le dice la verdad tanto el año pasado y esta vez es a mí y claro que ofrece una disculpa pero como le dije las disculpas tienen que ser parte de decir ‘no lo voy a hacer más’, no de dejar pasar la situación y que se vuelva a repetir”, apuntó.