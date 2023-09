Martín Barragán admite que quedó a deber en Pumas: “A veces no disfrutaba”

Martín Barragán conoció perfectamente lo que es jugar en Pumas; sin embargo, al delantero mexicano sólo le duró un año su paso en el Pedregal (Ape. 19 y Clau. 20), situación que él mismo ha analizado y reconoce haber tenido responsabilidad en no quedarse más tiempo en Universidad.

“Fue importante haber jugado y estado ahí un año, me dejó grandes cosas, es un club muy hermoso, le tengo mucho respeto, cariño. Me he puesto a pensarlo varias veces y creo que fue error mío por no haber valorado los momentos y las cosas que se me dieron en ese momento, creo que fue un gran error mío no haber aprovechado y no haber durado muchos años ahí que era algo por lo que yo había llegado, pero ahora a enfocarme en lo que no hice bien y rectificarlo para hacerlo aquí en Puebla.

“En varias cosas he cambiado como en mi forma de trabajar, de aprovechar el entrenamiento, el gimnasio, la concentración, la tranquilidad y disfrutarlo porque había veces que no se disfrutaba porque estaba preocupado y ahora todo eso lo he cambiado. (En Pumas) el no disfrutarlo y no entender muchas cosas porque a veces llegan entrenadores y te dicen que no quieren que juegues de ‘9’ sino por fuera o más retrasado y no aprovechar que ellos ven condiciones en uno, eso también no entendía y fue una parte fundamental”, dijo a RÉCORD.

Y este fin de semana La Franja recibe a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, y a decir de ‘Poteyo’, no será un partido sencillo, pero aseguró que pueden sacar un buen resultado: “Es un equipo que lo viene haciendo bien, nosotros vamos a buscarlo, a intensionar lo que hemos estado haciendo, va a ser difícil, pero no imposible. Tenemos que neutralizar sus ataques que ahorita que viene de hacerlo bien porque luego tienen dos otros goles por partido y tenemos que neutralizar eso y en la parte ofensiva y defensiva tenemos que ser muy inteligentes para enfrentar este partido”.

