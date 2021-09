Mejía Barón en su presentación con Pumas: 'No puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos'

Miguel Mejía Barón fue presentado oficialmente como el nuevo vicepresidente deportivo de Pumas. Y desde su llegada, el doctor fue claro y recalcó que, lo único que le promete a la afición auriazul es trabajo; sin embargo, le pidió paciencia los fanáticos.

“No puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir, pero yo vengo a trabajar.

“Lo único que puedo prometer es trabajo, interés e involucrarme lo más pronto posible para buscar soluciones que ayuden a progresar no sólo al primer equipo, también a las fuerzas básicas, estoy sorprendido de lo que se ha conseguido a través de los años y eso da esperanzas de que la institución va a mejorar en resultados. En estos momentos las victorias no han llegado como la afición las está añorando, pero hay que pedirles un poco de paciencia, y que yo llegue acá ojalá les dé esperanza de que vamos a tener trabajo”, expresó.

Por su parte, Leopoldo Silva, presidente del Patronato del Club Universidad, expresó su confianza en que Mejía Barón logre ‘enderezar’ al equipo y pronto tengan mejores resultados.

“No requiere de mucha presentación porque es un hombre de futbol de muchísimos años, es un hombre muy estudioso del futbol, muy conocedor, a mí me dio mucho gusto que haya aceptado la invitación que le hicimos para integrarse a su casa y eso nos entusiasma mucho, a partir de hoy se hará cargo del área deportiva de nuestro club y estoy seguro que con su experiencia y el amor que le tiene a los Pumas va a proporcionarnos muchas satisfacciones”, indicó el ingeniero.

