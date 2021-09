Miguel España, sobre una posible venta de Pumas: 'No suena descabellado'

Después de llegar a la Final del Guard1anes 2020, Pumas está en caída libre, pues un torneo después terminó en la posición 15, con sólo 18 puntos, fuera de puestos de Liguilla y en el actual Apertura 2021 se ubica en el penúltimo lugar de la general con seis puntos, producto de sólo una victoria, cuatro empates y el mismo número de derrotas.

Ante este panorama, un histórico del conjunto universitario como Miguel España habló sobre el presente del club y manifestó su postura sobre una posible venta del equipo ante los resultados adversos.

"En estos momentos podría ser una solución, por ejemplo Santos está haciendo un muy buen trabajo en categorías menores y ha tenido tino con las contrataciones, Necaxa igual, de repente tienes esos altibajos porque es normal. Yo siempre he pensado que hay algunos equipos que tienen que tener una estructura y capacidad de escauteo: Pumas y Guadalajara. Como están las circunstancias, no suena descabellado (que alguien más tome el control del equipo) como han hecho los equipos del norte que en esta década han ido marcando el rumbo", reveló España en entrevista con Marca Claro.

"No llegan extranjeros que influyan, quitando a Carlos González estas últimas temporadas, a los demás les cuesta mucho trabajo que hagan una diferencia y ya tienen varias temporadas. Pumas no ha podido consolidar una columna vertebral, del equipo que llegó a la final se han perdido jugadores que para mí eran muy importantes. Pensaron que con eso les iba a alcanzar y ahora a recomponer", añadió.

Sin embargo, el excapitán auriazul ve con buenos ojos la llegada de Miguel Mejía Barón a la directiva felina, pero aseguró que en el presente certamen aún no se verá su mano.

"Yo creo que Miguel debe de ver algunos jugadores para tratar de reforzar al equipo, le falta gol, está en los números y no de esta temporada, también que lleguen esas posibilidades de gol. Para mí esta temporada es lo complicado. Son varias cosas, no es una sola, no está tan sencillo el problema como para arreglarlo de la noche a la mañana con la llegada de Miguel Mejía Barón", sentenció Miguel España.

