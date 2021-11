Mozo sobre indisciplinas: ‘Lo más fuerte fue cambiar la imagen que di’

Alan Mozo hoy es un jugador más maduro. Y es que las experiencias e incluso las indisciplinas que ha protagonizado, han hecho que el defensa de los Pumas aprenda y valore su carrera más que antes. Incluso reconoció que lo más difícil para él ha sido ‘limpiar’ su imagen.

“Fueron momentos obscuros en este año, pero hay momentos de quiebre en la vida no sólo a mi me tocó en la carrera deportiva, y de eso se aprende si así quieres y en eso me enfoqué con ayuda de todo el grupo de Pumas me supe reponer a ese mal paso.

“Lo más fuerte fue cambiar la imagen que di sobre todo porque me considero un ejemplo para los niños, para los canteranos que quieran seguir los pasos de ser futbolista. Fue algo duro, pero con el apoyo de mi familia, de mis amigos y el club supe reponerme. En la visa se vale equivocarse, pero sobre todo aprender de ese error y aprender”, dijo.

Asimismo, Alan Mozo aceptó que el partido ante América en la Vuelta de los Cuartos de Final, es uno de los mejores que ha tenido en su carrera, aunque dijo, ya es pasado.

“Yo creo que sí es uno de los mejores y más lindos que he tenido sobre todo por el escenario, y creo que eliminar al América en Cuartos de Final, sabiendo que nosotros veníamos de Repechaje, es algo muy lindo. Y eso se quedará en mi memoria, pero ya fue, lo más importante es el partido con Atlas y en eso estamos mentalizados”, expresó.

