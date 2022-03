Pumas: Cansancio comenzó a cobrar factura en Liga MX

El desgaste comienza a cobrar factura en Pumas. Encarar dos competencias ha exigido el máximo nivel de los universitarios y aunque consiguieron mantenerse con vida en Concacaf, sus recientes resultados en Liga MX no han sido los más favorables.

En lo que va de este mes, Andrés Lillini y sus dirigidos no han tenido espacio para el descanso tras protagonizar un total de cinco partidos entre juegos del torneo local y de la Liga de Campeones, en donde recientemente lograron hacer una memorable remontada y calificar a instancias Semifinales.

Sin embargo, no todo son buenas noticias o al menos no involucran victorias. Durante sus últimos cinco encuentros de liga, los auriazules no registran un solo triunfo al contabilizar dos empates sin anotaciones y tres derrotas, incluso los encuentros en calidad de visitante les han resultado en parte complicados.

Desde la Jornada 6, los del Pedregal empataron sin anotaciones frente al Atlas y apenas una fecha más tarde repitieron el resultado en el Clásico Capitalino tras terminar sin contabilizar goles contra el América, aunque en estas instancias aún sumaron un punto tras dividir unidades.

Los resultados adversos comenzaron en la Jornada 8, cuando cayeron fuera de casa con marcador de 3-2 ante el Santos Laguna y posteriormente volvieron a tropezar, ahora con un final de 2-1 contra Cruz Azul, de nueva cuenta en territorio ajeno: el Estadio Azteca.

Y el jugar en casa no revitalizó las victorias para Pumas, al menos no contra Necaxa, rival contra el que este sábado cayeron 1-3, aunque aún tienen la oportunidad de levantar el ímpetu en liga con el partido que tienen pendiente frente al Mazatlán, correspondiente a la Jornada 9 y que, en caso de ganarlo, podría ayudarles a mantenerse en la zona de Repechaje.

