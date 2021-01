Pumas: Chucho Ramírez consideró el coaching como pieza clave del éxito del equipo

A más de un año de haber tomado la presidencia deportiva de Pumas, Jesús Ramírez fue parte fundamental para que los Felinos hayan llegado a la Final más reciente. Y es que el 6 de mayo de 2019, Chucho fue nombrado oficialmente por el entonces presidente del club, Rodrigo Ares de Parga; sin embargo, fue hasta el 2020 que ya con Leopoldo Silva en la presidencia auriazul, lograron que Universidad se levantara.

Y uno de los factores fundamentales para que Pumas quedara invicto como local en 2020 y perdiera un solo partido en la fase regular, fuera el segundo lugar del torneo, y además peleara con el León por el título del torneo, fue la mentalidad, y en eso Jesús Ramírez ha trabajado desde hace años.

“Desde mi llegada de las cuestiones que se instalaron sí o sí era el coaching, hemos tenido un trabajo permanente que el equipo, ha estado trabajando en el área de coaching con sesiones individuales y grupales, y eso le ha dado otra visión a los muchachos fuera y dentro de la cancha, esa ha sido la base sólida para generar seguridad, autoestima, compromiso y responsabilidad”, dijo a RÉCORD.

Y es que el trabajar en la mentalidad es algo que a Ramírez le ha dado resultado a lo largo de su vida, y prueba de ello es que en 2005 con la Selección Mexicana Sub 17 trabajó en ese aspecto y terminaron siendo Campeones del Mundo.

“Desde mi llegada (a Pumas) he insistido en el área de coaching y se ha hecho un trabajo muy bueno porque es darles más herramientas a las personas, yo no diría a los jugadores si no a las personas que se convierten en jugadores, en padres de familia, en mejores ciudadanos, y obviamente la parte mental es fundamental para mí porque ya lo he comprobado”, dijo.

